https://news.day.az/politics/1709226.html Генеральный секретарь ООН находится с визитом в Азербайджане Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 21 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Генеральный секретарь ООН находится с визитом в Азербайджане
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 21 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и другие официальные лица.
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