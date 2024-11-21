Генеральный секретарь ООН находится с визитом в Азербайджане

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 21 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и другие официальные лица.