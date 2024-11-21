https://news.day.az/politics/1709280.html Ох уж эти мировые гиганты! В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена сатирическая публикация о проармянской резолюции парламента Люксембурга Day.Az представляет публикацию: Целый парламент Люксембурга принял некую резолюцию, в которой осуждает Азербайджан и требует - да-да, требует! - освободить главарей армянских сепаратистов.
Ох уж эти мировые гиганты!
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена сатирическая публикация о проармянской резолюции парламента Люксембурга.
Day.Az представляет публикацию:
Целый парламент Люксембурга принял некую резолюцию, в которой осуждает Азербайджан и требует - да-да, требует! - освободить главарей армянских сепаратистов.
Непонятно, что смешнее - дешевый выпендреж от мировой микросверхдержавы, или то, с каким упоением их бред тиражируют армянские СМИ.
Серьезно? Вся ваша надежда сейчас - это микространа черт знает где на карте Европы?
Армянская пропаганда в последнее время вызывает только одно чувство - жалость.
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