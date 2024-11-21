Ох уж эти мировые гиганты!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена сатирическая публикация о проармянской резолюции парламента Люксембурга.

Day.Az представляет публикацию:

Целый парламент Люксембурга принял некую резолюцию, в которой осуждает Азербайджан и требует - да-да, требует! - освободить главарей армянских сепаратистов.

Непонятно, что смешнее - дешевый выпендреж от мировой микросверхдержавы, или то, с каким упоением их бред тиражируют армянские СМИ.

Серьезно? Вся ваша надежда сейчас - это микространа черт знает где на карте Европы?

Армянская пропаганда в последнее время вызывает только одно чувство - жалость.