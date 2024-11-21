Азербайджан осудил предвзятую резолюцию Палаты депутатов Люксембурга

Милли Меджлис Азербайджанской Республики распространил заявление в связи с предвзятой резолюцией, принятой Палатой депутатов Люксембурга 20 ноября этого года, сообщает Day.Az.

"Милли Меджлис Азербайджанской Республики расценивает принятую Палатой депутатов Люксембурга 20 ноября этого года резолюцию как предвзятый, необъективный и несправедливый акт, решительно отвергает необоснованные претензии и обвинения в отношении нашей страны. Эта политическая акция парламента Люксембурга показывает, что парламент этой страны стал ареной для и политической авантюры.

В резолюции, в которой демонстрируется явное неуважение к суверенитету Азербайджана, пренебрежение мерами, принятыми для защиты нашей национальной безопасности, общественной стабильности и территориальной целостности, поднятые вопросы, связанные с текущими в нашей стране процессами, являются не чем иным, как грубым вмешательством во внутренние дела. Претензии касательно проведенных 7 февраля 2024 президентских выборов совершенно необоснованны. Прогресс, достигнутый Азербайджаном в области совершенствования избирательной практики, был подтвержден на международном уровне. Выборы прошли в полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. Выраженные в резолюции мнения о якобы "произвольных арестах", "ограничении свободы мысли и собраний", основаны на грубых искажениях. Аресты лиц, чьи имена фигурируют в различных отчетах, производились на основании убедительных доказательств нарушения национального законодательства и при этом соблюдались необходимые юридические процедуры. Выдвинутые в резолюции обвинения составляют часть кампании, направленной на дискредитацию Азербайджана. Попытка бросить тень на усилия, направленные на развитие гражданского общества, укрепление демократических процессов в Азербайджане, вызывает сожаление.

Объявление 76 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, в том числе членов Палаты депутатов Люксембурга, "персонами нон грата" было связано именно с активной поддержкой действий, противоречащих усилиям Азербайджана по установлению мира и стабильности, проявлением неуважения к территориальной целостности и суверенитету нашего государства. Призыв к отмене этих мер свидетельствует о непонимании тяжких последствий, которые такая поддержка может иметь для двусторонних и многосторонних отношений. Азербайджанская Республика привержена конструктивному диалогу со всеми международными партнерами, включая Люксембург, но такой диалог должен основываться на взаимном уважении и соблюдении международного права. В связи с этим Милли Меджлис Азербайджана требует от Палаты представителей Люксембурга оставить в стороне агрессивную риторику, а также отказаться от практики принятия резолюций, противоречащих принципам парламентского диалога и дипломатии, подрывающих доверие и усилия по установлению сотрудничества", - говорится в заявлении.