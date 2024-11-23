Автор: Бахаддин Хази, специально для Day.Az.

"В Азербайджане, который является нефтяной страной, люди не только гордятся своей нефтью, но и купаются в ней. Потому что они верят в пользу нефти для здоровья".

Об этом написал направленный в Азербайджан корреспондент газеты "The New York Times" (NYT) Антон Трояновский в своем репортаже "Купание в нефти на климатическом саммите. Пятно остается". Репортер пишет, что во время климатического саммита принимал масляную ванну. В своих впечатлениях журналист написал, что чувствовал себя "животным, облитым маслом".

Каким американский журналист славянского происхождения чувствует себя животным - это, конечно, его личное дело. Однако даже репортаж из санатория курортного города Нафталан он написал с предвзятостью.

Трояновский пишет, что приехал в Азербайджан для участия в COP29 и поехал в город Нафталан, который находится в 4 часах езды от Баку. Там он увидел и услышал, что сюда приезжают лечиться люди со всего бывшего Советского Союза.

"Количество людей, приезжающих из России, увеличилось из-за санкций в связи с войной в Украине", - сказал он.

Трояновский пообщался с пациентом из Казахстана и другими гостями. Все они говорили о пользе масляных ванн.

Возникает вопрос, где же предвзятость репортера?

Обратите внимание на это предложение: "Построив современную нефтяную промышленность, Азербайджан создал возможности для себя и угрозу для нашей цивилизации".

Газета крупнейшей в мире нефтегазодобывающей страны пишет, что Азербайджан поставил под угрозу человечество, создав современную нефтяную промышленность. И об этом пишут в одном из ведущих мировых СМИ, представляете?

Годовая добыча газа в Азербайджане составляет 34 миллиарда кубических метров. В то время как ежегодно в США добывается 1 триллион 29 миллиардов кубометров газа. Почти на 1 триллион кубометров больше, чем в Азербайджане. То есть разница в 30 раз, ни меньше, ни больше. Кроме того, Канада добывает 188 миллиардов кубометров газа, Норвегия - 124 миллиарда кубометров и т.д. По добыче нефти Азербайджан занимает 23-е место, а США - первое.

Доля азербайджанской нефти не достигает даже 1 процента от всей доли мировой добычи нефти. Добыча газа составляет всего лишь 0,7 процента от общего показателя.

В таком случае кто "угрожает нашей цивилизации"?!

"The New York Times" пишет, что в то время как климатическая конференция ищет пути сокращения выбросов ископаемого топлива, "азербайджанцы гордятся своей нефтью" и говорят: "Нефть сыграла главную роль в победе Советского Союза над нацистской Германией".

Журналист, который так примитивно подходит к теме и мыслит, работает в ведущей мировой медиа-организации. Невозможно не удивиться.

Во-первых, не только азербайджанцы, но и американцы гордятся победой над нацистской Германией.

Напоминаю славяно-американскому сотруднику NYT, что Соединенные Штаты были союзником Советского Союза во Второй мировой войне и, конечно же, считали победу над нацистской Германией победой. Во время войны 90 процентов бензина, используемого военной техникой, поставлялось из Баку. Да, азербайджанцы этим гордятся, а что им нужно делать?! Сожалеть и извиняться?!

Во-вторых, что касается отходов ископаемого топлива, то на долю Азербайджана приходится лишь 0,1 процента. В то время как 12,6 процента отходов выбрасывается в атмосферу из США, 7,6 процента из Индии, 6,4 процента из Европейского Союза и 1,52 процента из Канады.

Кто в таком случае представляет угрозу цивилизации?!

В этой статье журналист дает предвзятую интерпретацию восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и победы над Арменией. Он пишет, что в Нафталан приезжает больше людей после того, как азербайджанская армия "захватила Нагорный Карабах, расположенный недалеко от Нафталана, и удалила линию соприкосновения".

Опять используется выражение "Нагорный Карабах". Освобождение Азербайджаном своей территории журналист интерпретирует как "захват". Как может государство захватить свою же территорию?! Могут ли журналисты, работающие в крупнейших медиахолдингах такой страны, как Америка, совершить столь очевидную ошибку? Если у них недостаток информации об Азербайджане, то это где-то можно понять. Однако сотруднику NYT, написавшему эту статью, нетрудно получить точную и полную информацию о территориях Азербайджана, признанных Организацией Объединенных Наций, в том числе признанных США. Достаточно сделать один клик в поисковике.

Даже при написании самой нейтральной темы ищется повод обвинить Азербайджан... Похоже, это болезнь западных СМИ, которую невозможно вылечить никаким лечением.

Я читаю, смотрю и анализирую подобные статьи в таких СМИ и думаю: неужели они действительно такие большие, или мы слишком сильно преувеличили их в своих глазах?!

Нет, "The New York Times" - действительно крупное СМИ; у него огромный бюджет и множество журналистов. Это невероятные доходы от рекламы и продаж. Но...

Но сотрудники, работающие на эти медиа-гиганты, маленькие изнутри. Они подходят к таким странам, как наша, с предвзятостью. Точно так же, как в этом репортаже.

P.S. После купания в масляной ванне на человеке остается пятно масла. Это естественно. Если помыть, то пройдет. Но если у человека запятнана совесть, он в процедуре лечения сделает "политические" выводы.