След в истории планеты: СОР29 - успех стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

О том, что на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая прошла в Баку, был заложен важный фундамент для будущих действий по борьбе с климатическим кризисом, уже говорят во весь голос. В частности, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.

А еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра и вовсе указал на то, что COP29 будет отмечена как начало новой эры в климатическом финансировании. Он особо отметил решительность председательства Азербайджана на COP29. Кроме того, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении выразил благодарность правительству Азербайджана за выдающееся руководство столь важным процессом.

Гутерриш подчеркнул, что соглашение, достигнутое на COP29, закладывает основу для дальнейших шагов в борьбе с изменением климата. Как мы уже ранее сообщали, на COP29 было принято решение, обеспечивающее полноценное функционирование Фонда для возмещения потерь и ущерба (Loss and Damage Fund), которого с нетерпением ожидали развивающиеся страны, включая малые островные государства, наименее развитые страны и государства Африки.

Особо подчеркну, что это решение отражает приоритет, установленный Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который подчеркнул важность устранения последствий изменения климата для малых островных государств в рамках председательства COP29. Да, глава нашего государства всегда указывал на важность учета позиции малых государств в решении глобальных мировых вопросов.

Вот и выступая, на СОР29, Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко указал на то, что так называемые заморские территории Франции и Нидерландов, особенно в бассейне Карибского моря и Тихом океане, относятся к числу территорий, наиболее страдающих от климатических изменений. Он подчеркнул, что повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и утрата биоразнообразия создают серьезные угрозы для этих регионов.

"Голоса этих сообществ часто жестоко подавляются режимами в их метрополиях. Это народы французских колоний Новой Каледонии, Французской Полинезии, Майотты, Уоллис и Футуны, Корсики, Реюньона, Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы, Сен-Пьера и Микелона, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, а также колоний Нидерландов, таких как Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба", - напомнил глава нашего государства. И это был очередной пример личного мужества, принципиальности в отстаивании справедливости со стороны Президента Азербайджана.

Что мы увидели в ответ? Жалкий лепет со стороны главного европейского дипломата Жозепа Борреля, который называет Европу садом, а весь остальной мир - джунглями. Этот уходящий в политическое небытие персонаж запомнился откровенной поддержкой Армении и карабахской хунты. Соответственно, ничего иного от него и ждать не стоило. Тоже самое можно сказать и про президента Франции Эммануэля Макрона.

Он неоднократно терпел личное фиаско в противостоянии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Макрон всячески пытался помешать Победе Азербайджана в 44-дневной войне, используя язык шантажа, лжи, манипуляций, не гнушаясь тиражирования фейков армянской пропаганды. Это ему и Армении никак не помогло. Премьер-министр страны-оккупанта Никол Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление о прекращении огня в ночь на 10 ноября 2020 года.

В том заявлении не было ни слова о "статусе" "Нагорного Карабаха". Хотя официальный Париж не менее исступленно, чем официальный Ереван, требовал этого. Истерики Макрона мы увидели и позже, когда Сенат Франции, по предложению макроновской партии, принял резолюцию о признании "независимости" плода всеармянской галлюцинации под названием "арцах". Эту бумажку можно использовать разве что в гигиенических целях.

Ведь Азербайджан, по итогу однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регине нашей страны восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. Что привело к новой истерике макроновской Франции и к ее попытке добиться осуждения Азербайджана в Совете Безопасности ООН. То есть в той самой организации, резолюции которой Армения так и не выполнила! И эта провокация со стороны армяно-французского тандема также провалилась.

Но Макрон продолжил мелко пастничать. Его протеже активизировались и в Европарламенте, где давно уже штампуют анти-азербайджанские резолюции, не стоящие бумаги, на которой их тексты публикуются. Да, со стороны членов Европарламента мы услышали немало призывов бойкотировать СОР29 в Баку. Но что в итоге? СОР29 прошел блестяще, в нем участвовали лидеры многих европейских государств и на нем были приняты поистине исторические решения.

Так что, макроновская Франция снова оказалась в пролете, и все снова увидели величие Азербайджана, у руля которого стоит один из самых ярких политиков современности, Президент Ильхам Алиев. Благодаря которому Азербайджан стал ведущим государством Южного Кавказа, обладая самой мощной и устойчивой экономикой, самой сильной, входящей в "тридцатку" самых боеспособных, армией. В Азербайджане обеспечена внутриполитическая стабильность, являющаяся важнейшим элементом подлинной независимости и гарантией успешности проводимых реформ и преобразований.

Посмотрите на происходящее в мире. Вовсю слышны разговоры о том, что наша планета вступила в пору глобальной, Третьей мировой войны. Для того рода утверждений есть основания. Продолжает пылать Ближний Восток, остается риск военного противостояния между Ираном и Израилем, не видно конца и российско-украинской войне, которая может перерасти в ядерное противостояние.

На этом фоне именно блестящая стратегия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева оберегает нашу страну от превращения в разменную монету в противостоянии мировых держав. Наоборот, в столь сложное и опасное время Азербайджан демонстрирует способность увеличивать свою значимость в мире, отстаивая не только национальные, но и общечеловеческие интересы. И СОР29 стал очередным, ярким тому свидетельством. За что как нынешние поколения жителей многих стран планеты, так и наши потомки, будут благодарить Азербайджан и главу нашего государства Ильхама Алиева.