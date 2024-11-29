https://news.day.az/politics/1711613.html Обнародована повестка очередных заседаний Милли Меджлиса Обнародована повестка очередных заседаний Милли Меджлиса на 3 и 4 декабря. Как сообщили Day.Az в парламенте, в повестку заседаний включено обсуждение 10 вопросов. Новость обновляется
Обнародована повестка очередных заседаний Милли Меджлиса
Обнародована повестка очередных заседаний Милли Меджлиса на 3 и 4 декабря.
Как сообщили Day.Az в парламенте, в повестку заседаний включено обсуждение 10 вопросов.
Новость обновляется
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