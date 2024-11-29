Обнародована повестка очередных заседаний Милли Меджлиса

Обнародована повестка очередных заседаний Милли Меджлиса на 3 и 4 декабря.

Как сообщили Day.Az в парламенте, в повестку заседаний включено обсуждение 10 вопросов.

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