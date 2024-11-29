Глава МИД России Сергей Лавров жёстко раскритиковал деятельность ЮНЕСКО, а также прошёлся по гендиректору Одри Азуле, заявив что под ее руководством организация работает против правды.

"Скандал с недавним докладом секретариата ЮНЕСКО, посвященным журналистам которые потеряли свои жизни в рамках профессиональной деятельности всем хорошо известен. Госпожа Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО, является прямой соучастницей информационной войны против Российской Федерации, а по большому счету против правды", - сказал Лавров, комментируя предвзятое отношение и двойные стандарты, царящие в ЮНЕСКО.

Отметим, что недавно американская общественная организация Inner City Press раскрыла тревожную ситуацию в ЮНЕСКО, которое с 2017 года возглавляет Одри Азуле из Франции.

Выяснилось, что организация разваливается из-за коррупции и мошенничества.

"Генеральный директор Азуле неправильно распоряжается своим мандатом, что негативно отражается на ее деятельности ", - говорилось в статье.

Напомним что Одри Азуле не раз проявляла явную предвзятость по отношению к Азербайджану, игнорируя разрушения азербайджанского культурного наследия в Карабахе и на территории Армении. Несмотря на многочисленные официальные обращения, ЮНЕСКО так и не предприняла реальных шагов для расследования актов вандализма и восстановления уничтоженных памятников.

Азуле обвиняется в политизации деятельности организации, позволяя армянской пропаганде оказывать влияние на её решения. Под её руководством ЮНЕСКО, вместо защиты культуры и наследия, стало инструментом политического давления и коррупционных интересов.