https://news.day.az/politics/1712140.html Подписан меморандум о взаимопонимании по проведению политических консультаций между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау Подписан меморандум о взаимопонимании по проведению политических консультаций между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау.
Подписан меморандум о взаимопонимании по проведению политических консультаций между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау
Подписан меморандум о взаимопонимании по проведению политических консультаций между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлосом Пинто Перейрой.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре