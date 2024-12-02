Подписан меморандум о взаимопонимании по проведению политических консультаций между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлосом Пинто Перейрой.