https://news.day.az/politics/1712180.html Сколько мин обнаружили в Карабахе в ноябре? Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию, проводимых в ноябре на освобожденных от оккупации территориях.
Сколько мин обнаружили в Карабахе в ноябре?
Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию, проводимых в ноябре на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено 456 противопехотных мин, 85 противотанковыех мин, 2274 неразорвавшихся боеприпасов.
Отмечается, что 4707,4 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре