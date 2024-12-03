Азербайджан избран председателем региональной группы Центральной и Восточной Европы на COP16

В рамках 16-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP16), проходящей 2-13 декабря в столице Королевства Саудовская Аравия Эр-Рияде, Азербайджанская Республика была единогласно избрана председателем региональной группы Центральной и Восточной Европы сроком на два года и членом бюро COP16.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, в период председательства наша страна также будет осуществлять вице-президентство Конференции сторон организации.

В группу наряду с Азербайджанской Республикой входят 15 государств Восточной и Центральной Европы.

Региональная программа действий Восточной и Центрально-Европейской группы ООН (UNCCD), учрежденной в 2001 году в рамках COP5, была утверждена в 2015 году. В рамках группы усиление региональной деятельности, повышение знаний, экологическое сельское хозяйство и т. д. определены как приоритетные направления.

Основными задачами бюро COP16, в котором представлены 12 регионов, являются организация контроля за реализацией решений COP и работа над будущими заседаниями COP. Бюро COP также контролирует выполнение обязательств, выполняемых между сессиями COP.