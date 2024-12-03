Азербайджан намерен принимать Саммит ОЭС

Азербайджан планирует провести Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в следующем году. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 28-м заседании Совета министров ОЭС, которое прошло в иранском городе Мешхед.

Как сообщает во вторник Trend, министр выразил благодарность Исламской Республике Иран за председательство в ОЭС в 2024 году, а также за успешную организацию текущего заседания. Он также поздравил Республику Казахстан с предстоящим председательством в ОЭС в 2025 году и пожелал успехов в этом процессе.

В ходе своего выступления Байрамов подчеркнул важность предстоящего саммита, который Азербайджан планирует провести в следующем году, и отметил необходимость активного участия всех стран-членов организации в подготовке и реализации этого мероприятия.