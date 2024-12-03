В ООН обсуждают ненависть армян к азербайджанцам и туркам

3 декабря, в рамках 114-й сессии Комитета ООН по искоренению расовой дискриминации, докладчик по Армении Юнг Кам Чон выразил обеспокоенность отсутствием в стране законодательства, которое бы криминализировало расистские организации и участие в них. Он также обратил внимание на преступления, совершенные на почве ненависти в Армении, передает Day.Az.

Докладчик отметил, что армянская идентичность часто используется для оправдания нетерпимости к меньшинствам, а в стране происходят выступления на почве ненависти, направленные против людей на основе их этнической и национальной принадлежности. В частности, он подчеркнул, что такие инциденты касаются и азербайджанцев, и турок.

Кроме того, Юнг Кам Чон поднял вопрос о недавнем инциденте, когда в Армении экстренно посадили самолет, на борту которого находился гражданин Грузии азербайджанского происхождения. Ему было отказано в выходе из самолета. Докладчик запросил разъяснения по этому инциденту у армянской делегации.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян попытался объяснить ситуацию, сославшись на "трудности, с которыми сталкиваются власти Армении".