Макрон против французов: Кто кого пошлет?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон достал французов.

Day.Az представляет публикацию:

Во Франции продолжается внутренний кризис и уже завтра правительству - кабмину, назначенному совсем недавно, может быть вынесен вотум недоверия от парламента.

Сами французы при этом призывают, если вотум будет объявлен, уйти в отставку самого Макрона. Как же он их достал!

Но эти чувства оказались взаимны. Не только Макрон заколебал французов, но и французы Макрону, видимо, порядком надоели.

Французский президент заявил, что не намерен подавать в отставку в случае вынесения вотума недоверия правительству, сообщает телеканал LCI.

Как на это отреагируют жители Франции и оппозиционный Макрону парламент, и так понятно. Гораздо интереснее, кто кого в итоге пошлет на три буквы: Макрон французов, или французы - своего обнаглевшего недонаполеона?