Сколько в Азербайджане уничтожено мин и боеприпасов за четыре года?

С ноября 2020 года по 30 ноября 2024 года в Азербайджане в рамках операций по разминированию, проводимых Агентством по разминированию, министерствами обороны, по чрезвычайным ситуациям, соответствующими подразделениями Государственной пограничной службы и местными компаниями, было очищено 176 237 гектаров земель.

Об этом на обзорной конференции Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" сообщил председатель Объединения Хафиз Сафиханов, передает Day.Az.

Он отметил, что в ходе разминирования было обнаружено и обезврежено 34 996 противопехотных мин, 21 022 противотанковые мины и 118 999 неразорвавшихся боеприпасов, что в сумме составляет 175 017 единиц взрывоопасных остатков войны.

По данным Сафиханова, число жертв мин в Азербайджане за все время превысило 3400 человек, из которых 359 - дети и 38 - женщины. С 10 ноября 2020 года по настоящее время взрывы мин унесли жизни 70 человек, 312 человек получили ранения. Из погибших 55 человек, а из раненых - 143 человека являются гражданскими лицами.