Али Асадов провел встречу с делегацией ОЭСР

5 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией, возглавляемой председателем Рабочей группы по государственному имуществу и приватизации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральным директором Управления государственных инвестиций Великобритании Чарльзом Дональдом.

Как сообщает Day.Az, на встрече было подчеркнуто удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР. В ходе обсуждения были рассмотрены совместно реализуемые проекты, в том числе результаты проекта по оценке корпоративного управления в портфельных компаниях Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Стороны также обсудили дальнейшие шаги в рамках сотрудничества, охватывающего ключевые направления, представляющие взаимный интерес.