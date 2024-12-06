Институт права и прав человека могут передать в управление парламента Азербайджана

Предложено передать Институт права и прав человека в увправление Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил член Европейского Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Джейхун Гараджаев за круглым столом, посвященном обсуждению проекта научно-практического комментария к закону об "Обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы" в Институте права и прав человека.

По его словам, тогда Институт будет работать более эффективно.