Азербайджан и США обсудили сотрудничество

6 декабря 2024 года заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Были отмечены значение исторических отношений сотрудничества между Азербайджаном и США по ряду направлений и важность развития двусторонних отношений в рамках взаимных интересов. Высоко оценено азербайджано-американское сотрудничество в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), организованной Азербайджаном в ноябре текущего года.

Заместитель министра Эльнур Мамедов проинформировал о ситуации в регионе в постконфликтный период, переговорах по мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что несмотря на значительный прогресс в переговорах по мирному договору, в конституции, законодательных актах Армении содержатся, а также в международных организациях и судах этой страной все еще продолжают высказываться претензии касательно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, была подчеркнута важность отказа от этих претензий.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.