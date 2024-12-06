https://news.day.az/politics/1713331.html Турецкий дипломат назначен генсеком ОБСЕ В ОБСЕ назначены новые руководители. Как передает Day.Az, информацию об этом распространила ОБСЕ.
Турецкий дипломат назначен генсеком ОБСЕ
В ОБСЕ назначены новые руководители.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила ОБСЕ.
Феридун Синирлиоглу (Турция) назначен генеральным секретарем ОБСЕ, Мария Телалиан (Греция) - директором ОБСЕ, Кристоф Камп (Нидерланды) - верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств, Ян Браату (Норвегия) - представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
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