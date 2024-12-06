Турецкий дипломат назначен генсеком ОБСЕ

В ОБСЕ назначены новые руководители.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила ОБСЕ.

Феридун Синирлиоглу (Турция) назначен генеральным секретарем ОБСЕ, Мария Телалиан (Греция) - директором ОБСЕ, Кристоф Камп (Нидерланды) - верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств, Ян Браату (Норвегия) - представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.