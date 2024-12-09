Депутат парламента Азербайджана посетит Испанию

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Испанией Севиль Микаилова 10 декабря посетит Мадрид (Испания).

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис, депутат примет участие в церемонии презентации фотожурнала под названием "Тихое эхо: нерассказанные истории жертв наземных мин" по случаю Всемирного дня прав человека.

Фотожурнал состоит из отдельных историй жизни жертв мин, и фотографий, сделанных во время визита в Азербайджан влиятельным испанским фотографом Гервасио Санчесом, который специализируется на освещении войн и вооруженных конфликтов.

В рамках визита депутат Севиль Микаилова проведет в парламенте Испании ряд двусторонних встреч.