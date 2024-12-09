Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с новым генсеком ОБСЕ

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новоназначенным генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Хади Синироглу.

Как сообщили Day.Az в МИД, во время телефонного разговора министр Джейхун Байрамов передал искренние поздравления в связи с единогласным назначением посла Феридуна Синироглу, имеющего большой дипломатический опыт в министерстве иностранных дел Турции, генеральным секретарем ОБСЕ и пожелал ему дальнейших успехов.

До внимания генерального секретаря была доведена значимость сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ. Стороны обменялись мнениями по различным вопросам и перспективам повестки сотрудничества в рамках ОБСЕ.