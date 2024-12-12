Пашинян замерз...

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о проблемах с отоплением правительственной резиденции, где он проживает.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на заседании правительства Пашинян раскритиковал неэффективное использование ресурсов.

"Правительственные здания никогда не прогреваются должным образом. Используется газ, но здание остаётся холодным. Мы не выдерживаем холода и в итоге включаем электрические обогреватели, чтобы не замёрзнуть. Однако газ продолжает расходоваться, и за это платится из государственного бюджета", - отметил он.

Пашинян пожаловался, что такие расходы невозможно покрыть из личных средств, добавив: "Ни один личный бюджет не сможет справиться с коммунальными платежами для таких больших помещений".