Азербайджан и Таджикистан усиливают совместные усилия по борьбе с коррупцией

В рамках реализации "Программы сотрудничества на 2024-2025 годы", подписанной 23 ноября 2023 года в Баку между генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Сулеймоном Султанзода в виртуальном формате прошел "круглый стол" на тему "Борьба с коррупцией: важность превентивных мер".

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, передает Day.Az.

Отмечается, что в мероприятии приняла участие делегация в составе старшего прокурора Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики Зии Гаджиева и прокурора Управления превентивных мер и дознания Орхана Гусейнова.

Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о деятельности Главного управления и достигнутых результатах в области борьбы с коррупцией.

Представители Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана отметили, что с использованием положительного опыта нашей страны был создан аналог контактного центра "161 - "горячая линия" Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Затем участники выступили с презентациями по теме и обменялись мнениями.