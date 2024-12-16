Джейхун Байрамов встретился с архиепископом Святого Престола

Проходит встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в социальной сети X, сообщает Day.Az.

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