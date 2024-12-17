Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подарил три микроавтобуса Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам, входящим в Восточно-Зангезурский экономический район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, микроавтобусы были представлены специальному представителю Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахиду Гаджиеву.

Отметим, что церемония передачи микроавтобусов состоялась 17 декабря в рамках визита Рустама Минниханова в Алятскую свободную экономическую зону.