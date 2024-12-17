https://news.day.az/politics/1716122.html Рустам Минниханов подарил три микроавтобуса Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подарил три микроавтобуса Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам, входящим в Восточно-Зангезурский экономический район.
Рустам Минниханов подарил три микроавтобуса Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подарил три микроавтобуса Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам, входящим в Восточно-Зангезурский экономический район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, микроавтобусы были представлены специальному представителю Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахиду Гаджиеву.
Отметим, что церемония передачи микроавтобусов состоялась 17 декабря в рамках визита Рустама Минниханова в Алятскую свободную экономическую зону.
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