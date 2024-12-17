Председательство Азербайджана в СВМДА направлено на оказание положительного влияния на развитие стран-членов и их населения

Председательство Азербайджана направлено на оказание положительного влияния на безопасность, развитие и благосостояние государств-членов и их населения посредством более продуктивного Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на седьмом заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Работая вместе, внедряя инновации и укрепляя коллективную приверженность устойчивому развитию, мы можем сформировать более светлое будущее для нашего региона и мира.

Азербайджан готов возглавить этот трансформационный процесс СВМДА, и мы верим в наше постоянное сотрудничество со всеми государствами-членами для достижения общего видения мирной, процветающей и взаимосвязанной Азии.

Я еще раз благодарю все государства-члены за доверие и надеюсь на эффективное взаимодействие на протяжении всего нашего председательства", - добавил Дж.Байрамов.