Армяне, вам бумаги не жалко?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянские СМИ гордо тиражируют очередную свою "победу".

Day.Az представляет публикацию:

Армянские СМИ гордо тиражируют очередную свою "победу": какие-то сенаторы подписали какую-то резолюцию о карабахских армянах и каких-то "чистках".

Мда.

Дурачки вы необучаемые, самим не надоело? Бумаги не жалко на этот мусор?

Сколько там резолюций было принято с 2020 года? Сильно они помогли? Еще клоуна Окампо к теме подключите, пусть парочку "докладов" подготовит, ага.

Скажете, "а что, Азербайджан так много лет делал, сработало же"? Да, сработало. Но не потому что принтер был хороший, а потому что на нашей стороне было международное право, историческая справедливость и наши вооруженные силы.

А у вас, болванов, нет ни того, ни другого, ни третьего. Печатайте на здоровье!