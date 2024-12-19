Если объективно оценить политику президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам от Украины до Ирана, а также в других вопросах, то можно увидеть лицемерную политику Франции и то, как правительство Макрона превращается в объект насмешек.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по делам диаспоры Азербайджана, об этом говорится в статье бывшего министра связи, спутниковой и кибербезопасности Израиля, известного политика и политолога Аюба Кара под названием "Лицемерная позиция превращает Эммануэля Макрона в объект насмешек", опубликованной в популярном издании "Jewish News Syndicate" американской и международной еврейской диаспоры. Отмечается, что для Франции права человека являются не чем иным, как "боевым кличем", направленным на расширение своих имперских интересов.

Отмечается, что, согласно последнему отчету Bloomberg, Франция импортировала рекордные объемы природного газа из России в 2024 году. Это означает, что хотя Макрон теоретически и поддерживает Украину и санкции против России, на практике он их не соблюдает.

Также было отмечено, что еще одним примером лицемерной позиции Франции являются тесные связи официального Парижа с Тегераном. При посредничестве Армении между Францией и Ираном существует широкое сотрудничество. Бывший министр назвал лицемерием тайные переговоры Макрона с Ираном через Армению, в то время как Евросоюз ввел новые санкции против Ирана.

В статье также говорится, что политика Франции в отношении Ирана и Украины - не единственный пример лицемерия. Так, с начала Второй Карабахской войны между Азербайджаном и Арменией в 2020 году Франция продемонстрировала предвзятую позицию, противоречащую ее роли "нейтрального посредника" в Минской группе ОБСЕ. Франция приложила все усилия для того, чтобы помешать урегулированию карабахского конфликта.

В своей статье израильский политик подчеркнул, что Франция проводит колониальную политику в отношении Корсики, а также других заморских территорий, расположенных за тысячи километров от ее границ.

"Для французов права человека - это инструмент, который служит их имперским интересам", - отмечается в статье.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке:

https://www.jns.org/hypocritical-positions-makes-a-laughingstock-out-of-emmanuel-macron/