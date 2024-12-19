Автор: Мехти Ахмедзаде

Сегодня находящийся на поводу армянства Европарламент принял очередную провокационную и предвзятую резолюцию против Азербайджана. Этот наполненный необоснованными обвинениями и искажёнными интерпретациями документ лишь подтверждает растущую ангажированность и враждебность Запада, грубо игнорирующего принципы объективности и беспристрастности.

Не стоит бумаги, на которой написана, - именно так можно охарактеризовать эту резолюцию, поскольку она опирается на предвзятые суждения и политические манипуляции, а не на факты и тщательный анализ. Подобный документ отбрасывает сам принцип поиска истины, подменяя его удобными для определённых групп интерпретациями и умышленным искажением действительности. В итоге подобные "резолюции" становятся лишь лишним инструментом давления, выхолащивая смысл международных институтов, призванных содействовать справедливости, а не угождать узким интересам отдельных лоббистов.

Что придумали на этот раз?

Принятая 434 голосами резолюция гласит, что в Азербайджане якобы существуют "репрессии против гражданского общества и СМИ". При этом не забыли европарламентарии упомянуть и армянских военных преступников, которых ожидает час справедливого суда. Они призвали руководство ЕС ввести целевые санкции против азербайджанских чиновников, а также приостановить действие Меморандума о стратегическом партнерстве в энергетической сфере от 2022 года. Кроме того, Европарламент призывает Баку немедленно освободить Арутюняна, Варданяна и ко.

Президент Европейской армянской федерации за справедливость и демократию (EAFJD) Каспар Карампетян, тем временем, сидел, хлопая в ладоши, а затем прокомментировал принятие резолюции.

"Эта резолюция подчеркивает необходимость принятия комплексных и эффективных мер со стороны руководства ЕС, чтобы заставить Азербайджан отказаться от своей политики репрессий и несправедливости", - изрек он в пьяном угаре.

То есть мы наблюдаем откровенную попытку вмешательства со стороны во внутренние дела Азербайджанской Республики. В резолюции по обыкновению приводятся ложные сведения и цифры, искажены реалии, предпринята попытка придать политический окрас расследованию преступлений. В Азербайджане в полной мере обеспечены все основные права и свободы. А когда речь идет об Арутюняне, Варданяне, Хачатряне и других преступниках, никакой амнистии террористам и убийцам дано не будет, как и везде в мире. Каждый террорист, боевик, который понесет ответственность за все преступления, совершенные против азербайджанского народа и азербайджанской государственности. Сколько бы Европарламент ни тратил бумагу зря. И это бесит пляшущих под армянскую дудку евродепутатов, которые не могут никак повлиять на сильный, независимый Азербайджан.

Поэтому не вызывает сомнений, что эта резолюция является составной частью кампании клеветы и наветов против нашей страны. Далеко не секрет, что подписантами документа являются азербайджанофобские, тюркофобские и исламофобские силы. Чтобы понять, насколько предвзята резолюция, следует отметить лишь тот факт, что представители бывшего сепаратистского режима и террористы, обвиняемые в совершении преступлений против человечности на территории нашей страны, представлены в этом документе как "армянские военнопленные".

Очевидно, что исполняются заказы Франции, Армении и армянского лобби. К сожалению, это стало характерной чертой политического лица Европейского парламента. Подобные резолюции в полной мере раскрывают истинную природу повесток, выдвинутых в отношении нашей страны, и политических интересов. Обсуждения в Европейском парламенте и принятые документы стали инструментом грубого вмешательства во внутренние дела других стран.

Принимать резолюции Европарламент, конечно, может сколько угодно, однако надо понимать, что необъективные позиции и резолюции, основанные на лживой информации, никому не интересны. Особенно Азербайджану, который как проводил независимую политику, направленную на защиту национальных интересов, так и будет ее продолжать. Бумагу могли бы потратить на что-то более полезное. Например, распечатали бы список своих внутренних проблем, в которые, заметим, Азербайджан никогда не вмешивается.

Да, европейские политики, обвиняя нашу страну в надуманных "преступлениях" и "репрессиях", позабыли о собственных внутренних противоречиях. Европейский континент, столкнувшийся с серьезными проблемами, сегодня больше нуждается в том, чтобы его законодатели сосредоточились на их решении, а не на попытках диктовать свою волю независимым государствам за пределами Европейского союза. Экономические, социальные и экологические вызовы, с которыми сталкивается Европа, требуют слаженных усилий, тщательного анализа и рациональных мер, а не демонстрации поверхностной "принципиальности" в отношении дальних регионов, историю и специфику которых европарламентарии не желают понять. Подобный подход, упорно навязываемый через резолюции и громкие заявления, лишь отвлекает внимание европейских институтов от собственных проблем, порождая ещё больше несогласия внутри самого Евросоюза.

Европарламент пытается упростить картину мира до категории "виноватых" и "жертв", тем самым бросая тень на независимые страны, стремящиеся развиваться мирным путём и укреплять международное сотрудничество.

Подобная позиция не соответствует ни духу истинной демократии, ни принципам здравого смысла. Важно понимать, что избирательное и предвзятое использование инструментов внешнего давления подрывает доверие к самому Европарламенту. Впрочем, давно уже подорвало. Если этот орган действительно стремится к построению справедливости, ему следует, в первую очередь, вспомнить о преступлениях Армении против азербайджанского народа, во-вторых, отказаться от практики двойных стандартов, переориентироваться на конструктивный анализ, а не заниматься бесплодными попытками переделать мир по меркам отдельных лоббистских групп.

Демонстративная агрессия со стороны таких институтов, как Европарламент, на самом деле свидетельствует о глубоком кризисе их собственных подходов, когда изначально задуманные для диалога и сотрудничества механизмы превращаются в инструменты узкой лоббистской борьбы. Но эти инструменты не работают. Подобная провокация может сработать против Армении, которая зависима от всех, но не против независимого Азербайджана.

Сегодня Европарламент добился только того, что усилил решимость Азербайджана отстаивать свои интересы на международной арене. В условиях глобальных вызовов и растущей геополитической турбулентности Баку продолжит придерживаться курса на укрепление своей независимости, защиту национальных ценностей и развитие сотрудничества с теми странами и организациями, которые готовы вести честный и равноправный диалог. Ибо мы доказывали свою силу и самостоятельность не громкими заявлениями, а конкретными делами - успешными проектами в энергетике, транспорте, региональной стабильности, социальных реформах и правах человека. В этом контексте любые попытки очернить нашу страну лишь подчеркивают неуверенность и несостоятельность тех, кто их предпринимает.

Подписантам сей резолюции стоит задуматься над своей ролью и будущим: будут ли они продолжать быть инструментом пропаганды и политического давления или же вернутся к основным принципам справедливости, объективности и взаимного уважения?

Азербайджан же, как и прежде, будет уверенно двигаться вперед, преодолевая любые вызовы и доказывая, что сильное, независимое государство невозможно сломить ни ложными резолюциями, ни политическими интригами. История учит нас, что правда всегда побеждает, а независимость и стойкость остаются основными гарантиями устойчивого развития. А проголосовавшим за очередную антиазербайджанскую резолюцию можем посоветовать только размножить ее и раздать всем депутатам ЕП. В туалете понадобится.