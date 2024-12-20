Председательство в ОЧЭС перешло к Азербайджану.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, 19 декабря 2024 года в онлайн-формате состоялось 49-е заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

От азербайджанской стороны в заседании принял участие и выступил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев.

Отмечено, что в своем выступлении Ялчин Рафиев подчеркнул, что Азербайджан как член-учредитель ОЧЭС вносит вклад в укрепление сотрудничества в рамках организации, основанного на взаимных интересах. Было рассказано о деятельности Азербайджана по повышению транзитного потенциала региона через Средний коридор и созданию безопасных транспортных маршрутов, увеличению экспорта в Европу в области "зеленой" энергии и достижениях, связанных с проектом передачи энергии посредством проекта Черноморского подводного кабеля.

Были доведены до внимания важные успехи, достигнутые Азербайджаном в продвижении международной климатической повестки дня в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), прошедшей в Баку в ноябре, в частности, достижения, связанные с увеличением климатического финансирования и соглашениями по углеродным рынкам. Отмечено, что одним из главных приоритетов Азербайджана в 2025 году станет усиление деятельности рабочих групп в рамках ОЧЭС и расширение отраслевого сотрудничества между государствами-членами. Государства-члены были приглашены к совместному взаимодействию в этом направлении.

В конце заседания председательство в ОЧЭС в первом полугодии 2025 года было передано Азербайджанской Республике, говорится в сообщении.