Глава МИД Азербайджана посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сербии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Сербии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в соцсети X.

Отмечается, что в рамках визита Джейхун Байрамов возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Тасмайдан в Белграде, почтив его светлую память.

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