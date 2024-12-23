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Глава МИД Азербайджана посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сербии - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Сербии. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в соцсети X. Отмечается, что в рамках визита Джейхун Байрамов возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Тасмайдан в Белграде, почтив его светлую память.