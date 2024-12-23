https://news.day.az/politics/1717703.html Глава МИД Азербайджана посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сербии - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Сербии. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в соцсети X. Отмечается, что в рамках визита Джейхун Байрамов возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Тасмайдан в Белграде, почтив его светлую память.
Глава МИД Азербайджана посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сербии - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Сербии.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в соцсети X.
Отмечается, что в рамках визита Джейхун Байрамов возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Тасмайдан в Белграде, почтив его светлую память.
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