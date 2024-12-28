Премьер-министр Хорватии выразил соболезнования Азербайджану

Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Кабмин Азербайджана.

"С глубокой печалью я получил трагическую весть о гибели 25 декабря пассажиров и членов экипажа самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", летевшего из Баку в Грозный.

От имени правительства Республики Хорватия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам, семьям погибших и всем людям, пострадавшим от этой трагедии. Мы также желаем скорейшего выздоровления раненым",- говорится в письме.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

Ранее мы сообщали, что МИД Ирландии выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета.