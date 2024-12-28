Верховный представитель ЕС призвала к быстрому и независимому расследованию авиакатастрофы AZAL

Я призываю к быстрому и независимому международному расследованию крушения самолета AZAL близ Актау, заявила Верховный представитель Еыропейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Day.Az.

"Сообщения о возможной причине крушения самолета 'Азербайджанских авиалиний' - обстреле со стороны России - напоминают трагедию MH17. Я настаиваю на быстром и независимом международном расследовании.

Наши мысли с семьями и близкими жертв. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написала она на своей странице в соцсети X.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку - Грозный, потерпел крушение 25 декабря в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате крушения 27 человек были доставлены в больницу. Среди них 15 граждан Азербайджана, 8 граждан России и 3 гражданина Кыргызстана. Личность одного пострадавшего пока не установлена.

Оба пилота и бортпроводница погибли, двое других членов экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

Ранее мы сообщали, что в России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета AZAL.