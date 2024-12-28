Автор: Лейла Таривердиева

Умение стоять за интересы страны и народа - это качество, присущее истинному лидеру. У нашей страны есть истинный лидер - Президент Ильхам Алиев, и в эти непростые для республики дни он еще раз доказал, что Азербайджан никогда не поступится своими гражданами и их интересами. Мы неоднократно были свидетелями того, как принципиальность и сила воли главы государства способствовали решению сложнейших задач. За ним страна как за каменной стеной, что особенно хорошо дает о себе знать в такие тяжелые моменты. Крушение пассажирского лайнера, гибель людей - это испытание и для народа, и для его лидера. Президент Ильхам Алиев прошел его, как и всегда, с честью.

Обращает на себя внимание позиция, занятая официальным Баку с первых часов, как стало известно о падении азербайджанского самолета в Актау. Президент Ильхам Алиев сразу занял жесткую и принципиальную позицию. Глава государства не делал никаких громких заявлений, но каждый шаг, каждое принятое решение говорили о том, что Азербайджан будет добиваться правды во что бы то ни стало и несмотря ни на что.

Следствие только началось, три дня для такого инцидента - это ничто. Обычно расследования авиационных катастроф продолжаются месяцами, а порой и годами. А бывает, что правда так и не выходит наружу, растворяясь в международных отношениях, обязательствах и политических интересах. Но реакция официального Баку всех поразила, некоторые даже не верили, что первая информация об ударе по лайнеру российскими средствами ПВО была распространена правительственными источниками, а не как обычно, в таких случаях, неназванными инсайдерами. Президент Азербайджана показал, что не намерен затягивать достижение справедливости на годы и не позволит это сделать другим сторонам. Не исключено, что делались попытки снизить остроту вопроса, оставить его на неопределенное потом. Однако азербайджанский лидер всеми своими действиями дал понять, что не позволит играть судьбами людей.

Лидерство Президента Ильхама Алиева, его компетентность как главы государства, его мастерство как дипломата и решимость добиваться справедливости, даже в самых сложных и болезненных обстоятельствах, заслуживают уважения как внутри страны, так и за ее пределами. В результате нашему народу и международной общественности сразу начала предоставляться реальная информация о трагедии. Никаких лишних и отвлекающих внимание версий, которые только усиливали бы неопределенность. Погибли десятки людей, десятки получили тяжелые травмы - физические и психологические. Играть на нервах граждан, потерявших родных и близких было бы преступлением.

Современные технологии позволяют и без вскрытия черных ящиков строить реалистичные версии. По инициативе азербайджанской стороны к расследованию были привлечены зарубежные эксперты. Профессиональная команда займется деталями, выяснит все подробности и определит степень вины. Но есть факты, которые невозможно отрицать. Причиной трагедии стала не ошибка пилотов, не непрофессионализм экипажа, не техническая проблема, а поражение с земли. Чем, кем и как - это будет определять следствие. Между тем, никто не может отрицать, что случилось это на территории Российской Федерации. И потому Баку жестко поставил вопрос: российская сторона должна принести извинения. Потом, после окончания следствия речь обязательно пойдет и о компенсациях. Пока же требовалось от северного соседа и стратегического партнера, чтобы он признал свою вину.

28 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент РФ принес свои извинения в связи с тем, что 25 декабря пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, подвергся внешнему вмешательству физико-технического характера в воздушном пространстве России и потерпел крушение.

Главы государств обсудили вопросы серьезного и всестороннего расследования всех деталей этой трагедии и привлечения виновных к ответственности.

За прошедшие после трагедии три дня друзья Азербайджана в РФ неоднократно высказывали непонимание, почему официальная Москва молчит в то время, как отношения двух стран из-за этого стремительно идут под откос. Отношения Азербайджана и России находятся на том уровне, когда признание вины не может считаться чем-то унизительным. Тем более, в ситуации, когда в результате использования каких-то средств военного характера поражается гражданский самолет и гибнут люди. Мы ожидали немедленного реагирования и сотрудничества от российской стороны.

Реакция, хоть и с опозданием, но последовала. Потому как Президент Азербайджана выказал высочайший уровень принципиальности и непоколебимости. Он дал понять всем, что хоть мы и небольшая страна, но умеем отстаивать свои интересы до конца. До полного торжества справедливости еще далеко, но благодаря железной воле главы нашего государства российская сторона признала свою вину. С такой же принципиальностью будут решены и все другие вопросы. И пусть эта трагедия будет последней для нашего народа.

Принципиальная позиция Президента Ильхама Алиева вновь продемонстрировала его исключительные лидерские качества и способность защищать интересы Азербайджана на самом высоком уровне. Его решимость, стойкость и умение действовать в критических ситуациях стали гарантом справедливости и правды, которые он отстаивает без колебаний. Президент Ильхам Алиев вновь доказал, что лидерство - это ежедневная работа, направленная на защиту каждого гражданина страны. Его пример вдохновляет, укрепляет веру народа в свое будущее и демонстрирует всему миру, что Азербайджан - это страна, которая не уступает там, где на кону стоят интересы граждан и государства.