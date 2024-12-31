https://news.day.az/politics/1719866.html Посольство Мексики поздравило Азербайджан - ФОТО Посольство Мексики в Азербайджане поздравило азербайджанцев с Днем солидарности, который отмечается 31 декабря, а также с наступающим Новым годом. Как сообщает портал Day.Az, соответствующее поздравление появилось на официальной странице мексиканской дипмиссии в социальной сети "Х".
Посольство Мексики поздравило Азербайджан - ФОТО
Посольство Мексики в Азербайджане поздравило азербайджанцев с Днем солидарности, который отмечается 31 декабря, а также с наступающим Новым годом.
Как сообщает портал Day.Az, соответствующее поздравление появилось на официальной странице мексиканской дипмиссии в социальной сети "Х".
В публикации посольство выразило свои теплые пожелания: "Посольство Мексики в Азербайджане искренне поздравляет с Днем солидарности азербайджанцев мира. Желаем счастья и процветания мексиканцам и азербайджанцам в 2025 году".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре