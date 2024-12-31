Посольство Мексики поздравило Азербайджан

Посольство Мексики в Азербайджане поздравило азербайджанцев с Днем солидарности, который отмечается 31 декабря, а также с наступающим Новым годом.

Как сообщает портал Day.Az, соответствующее поздравление появилось на официальной странице мексиканской дипмиссии в социальной сети "Х".

В публикации посольство выразило свои теплые пожелания: "Посольство Мексики в Азербайджане искренне поздравляет с Днем солидарности азербайджанцев мира. Желаем счастья и процветания мексиканцам и азербайджанцам в 2025 году".