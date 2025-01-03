https://news.day.az/politics/1720271.html В Азербайджане названо количество мест для предвыборных встреч с избирателями Обнародован список мест для проведения встреч, отведенных для предвыборной агитации на муниципальных выборах, назначенных на 29 января 2025 года. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает Day.Az.
В Азербайджане названо количество мест для предвыборных встреч с избирателями
Обнародован список мест для проведения встреч, отведенных для предвыборной агитации на муниципальных выборах, назначенных на 29 января 2025 года.
Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает Day.Az.
В списке указано, что кандидатам, зарегистрированным для участия в муниципальных выборах, а также политическим партиям, чьи кандидаты были зарегистрированы, для проведения встреч с избирателями выделено 3 730 открытых и 2 182 закрытых места, всего - 5 912 мест.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре