Год Конституции и суверенитета — это год больших ожиданий и новых успехов

Объявление 2025 года в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета" очень символично и значимо. В этом году мы будем отмечать 30-летие основного закона страны, а также 5-ю годовщину восстановления территориальной целостности Азербайджана. Мы создали новую реальность в регионе и имеем полное моральное право заявить о себе как о региональном центре силы.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

Азербайджану, отметил он, есть чем гордиться. В 2023 году мы сумели восстановить свой суверенитет и конституционный порядок на всей территории страны, а в 2024 году все эти достижения были закреплены и преумножены.

"Итоги 2024 года говорят о том, что это был очень успешный для нас год. Большие успехи были достигнуты и во внутренней, и во внешней политике, и в реализации грандиозной программы Великого возвращения. На восстановление Карабаха за послевоенные годы было направлено 22 миллиарда манатов, проведена огромная работа, и на сегодня на освобожденных территориях живут и работают тысячи людей. В госбюджете 2025 года на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура предусмотрено дополнительно 5 миллиардов манатов", - сказал депутат.

Гянджалиев подчеркнул, что эти успехи не были достигнуты внезапно, это был результат большой и трудной работы, проведенной на протяжении многих лет. Азербайджан шел к этим успехам поэтапно, планомерно и целенаправленно. Взять хотя бы председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Отзвуки позитивных процессов, которые начались в рамках этой организации благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, дают о себе знать и сегодня, хотя наша страна уже не является председателем, отметил Гянджалиев. Председательство Азербайджана, по его словам, помогло странам-членам осознать себя как равноправных членов мирового сообщества и поверить в свои возможности. Сегодня Движение неприсоединения из всеми забытой структуры превратилось в реальную силу, способную сказать свое слово, а Баку стал одним из активистов борьбы с неоколониализмом.

По словам нашего собеседника, огромным достижением Азербайджана в минувшем году было успешное проведение климатической конференции СОР29. Это была лучшая презентация нашей страны из возможных, считает он.

"Председательство нашей страны было успешным - были достигнуты исторические договоренности, СОР29 стал прорывом в решении проблемы изменения климата. Еще одной важной вехой, несомненно, стало вступление Азербайджана в "исламскую восьмерку" - D-8. Теперь эта организация будет называться D-9. Это крупная и представительная организация, представляющая 60 процентов мусульман всего мира.

И, конечно же, важнейшим достижением Азербайджана я считаю сохранение стабильности в регионе, что стало возможным благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева. Стабильное развитие было поддержано и внутри самого Азербайджана, о чем говорят экономические показатели. Так что ждем от наступившего года хороших новостей", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева