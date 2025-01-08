https://news.day.az/politics/1721434.html Мирзоян хочет лечь рельсами между Азербайджаном и Турцией В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Мирзоян хочет лечь рельсами между Азербайджаном и Турцией Day.Az представляет публикацию: Ереван не хочет быть преградой для Азербайджана и Турции, а хочет быть связующим звеном между ними, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции в Ереване.
Мирзоян хочет лечь рельсами между Азербайджаном и Турцией
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Мирзоян хочет лечь рельсами между Азербайджаном и Турцией.
Day.Az представляет публикацию:
Ереван не хочет быть преградой для Азербайджана и Турции, а хочет быть связующим звеном между ними, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции в Ереване.
Замечательно, дружочек! Так может быть, если это действительно прямо искреннее такое желание, стоит посмотреть на свою конституцию, например? Пара правок - и ничего не будет мешать исполнению мечты армянского министра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре