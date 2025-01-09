Макрон будет обвинять Азербайджан во ВСЕХ своих провалах?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон обвиняет Азербайджан во всех своих провалах.

Day.Az представляет публикацию:

Забавный у французов президент. Париж проспал войну в Украине - он обвиняет Азербайджан. Провалились в Сирии - он опять обвиняет Азербайджан.

Страны Африки одна за другой пинками гонят французов - а Макрон винит в этом кого? Правильно, Азербайджан.

Заморские территории хотят независимости, потому что им надоело прозябать в нищете? Естественно, в этом виноват Азербайджан, считает Макрон.

Интересно, есть в этом мире проблема, в которой Макрон НЕ БУДЕТ обвинять Баку? Или даже свои провалы с женой он попытается скинуть на Азербайджан?

Автор карикатуры - HSF