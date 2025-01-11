Пашиняну не дают покоя лавры Паоло Коэльо

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никол Пашинян хочет казаться "великим мыслителем"

Day.Az представляет публикацию:

Похоже, что неугомонный Никол Пашинян нашел себе новое увлечение. И нет, это не лыжи, рыбалка или продажа мыла ручной работы, это - сопливые "статусы со смыслом" в социальных сетях.

Пашинян повадился штамповать "многозначительные" публикации в Фейсбуке, смешивая в них клише с псевдофилософскими мыслями о судьбах нации. Из последних его шедевров, например, вот такое:

"Как душа становится человеком через тело, так и нация становится народом через государство."

Поняли, да? Нет, не поняли? Ну, куда вам до этого великого мыслителя. Пашинян как бороду сбрил - так и поперли из него умные мысли, одна заковыристей другой.

Ощущение, что Воваевич вдохновляется книгами Паоло Коэльо - только тот разводит демагогию о душе и судьбе, а нашего персонажа больше заносит в политику.

Ни армянскому государству, ни его жителям от этого, впрочем, не легче.