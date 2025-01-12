Спецпредставитель у Европы новый, а демагогия

- все та же

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о демагогии Европы.

Day.Az представляет публикацию:

ЕС готов усилить поддержку процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявила спецредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно.

"Евросоюз высоко ценит углубленный обмен мнениями с официальными представителями обеих стран о наиболее эффективных путях достижения мира, нормализации ситуации и развития регионального сотрудничества. ЕС готов оказать широкую поддержку этому процессу", - сказала она.

Интересно получается: а что, Гроно - да и ЕС в целом - не в курсе, какие пути наиболее эффективны для достижения мира и сотрудничества в регионе?

Ну так мы подскажем!

Например, стабилизации ситуации сильно бы помогло убрать с границы пару сотен "гражданских наблюдателей" от Евросоюза, которые проводят аттракционы с биноклями, возят на границу разного рода туристов, но поразительным образом не замечают обстрелов с армянской стороны.

Об этом спецпредставитель ЕС не хочет подумать?