Последние провокации команды Джо Байдена: чем закончится кратковременная эйфория в Армении?

Автор: Акпер Гасанов



Сегодня в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает МИД РА.

Мероприятие состоится по ереванскому времени в 22:00 и будет освещаться на платформах МИД РА. Церемония подписания будет транслироваться в прямом эфире на канале Государственного департамента США на YouTube.

Анонс такого развития ситуации в Ереване был дан заранее. Было, как мы помним, заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который утверждал, что "армяно-американское сотрудничество уже носит стратегический характер". Он также заявил, что "налажен стратегический диалог, который по договоренности сторон должен быть поднят до уровня стратегического партнерства".

Мы прекрасно помним и то, что данное заявление опровергли в Госдепартаменте США. В ответ на запрос армянской службы радиостанции "Голос Америки" там заявили, что Вашингтону "на данный момент нечего рассматривать или объявлять" относительно подписания документа о стратегическом партнерстве с Арменией". И вот, как видим, выявляется совсем иное. Что все это значит и к чему может привести?

Это значит, что команда уходящего президента США Джо Байдена стремится максимально осложнить жизнь новоизбранному главе американского государства Дональду Трампу. Сразу замечу, что ровно такую же политику команда уходящего президента США проводит и в отношении Украины. Ее снабжение оружием и финансами достигли очень высокой отметки именно в последние пару месяцев. Попутно, США дали негласное разрешение бить американскими ракетами по территории России.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины нанесли масштабные удары по ряду российских регионов. Согласно сообщениям российских Telegram-каналов, атаки затронули Тульскую, Саратовскую, Ростовскую, Тамбовскую области, а также Казань. При этом, о попытке нанести "комбинированный ракетный удар" по территории Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз. Он не уточняет, какой объект подвергся удару. Однако некоторые Telegram-каналы пишут со ссылкой на своих читателей, что целью был Брянский химический завод имени 50-летия СССР, расположенный в городе Сельцо. Другая версия: атаке подвергся склад боеприпасов под Брянском. Сообщается, что для атаки использовались американские ракеты ATACMS.

Как видим, администрация Байдена старается сделать все возможное, дабы не допустить соглашения о замораживании российско-украинской войны, на которое нацелен Дональд Трамп. Он уже заявил, что собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро" после того, как вступит в должность на следующей неделе. По его словам, стремление ускорить проведение встречи и урегулирование конфликта "обусловлено большими людскими жертвами на поле боя".

Потери действительно имеют место колоссальные. Причем, как с российской, так и с украинской стороны. При этом, российская армия продвигается. Они пытаются обойти город Покровск и выйти на его "удушение", однако еще более амбициозной целью является создание масштабного котла между Покровском и Часовым Яром. Об этом в интервью OBOZ.UA озвучил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Кроме того, как сообщает Институт изучения войны (ISW), российские военные планируют перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов. Все это говорит о том, что в Кремле дан приказ на захват максимально большей украинской территории перед началом переговорного процесса между Трампом и Путиным.

И совершенно очевидно, что Трамп жаждет войти в историю, как тот, кто остановил российско-украинскую войну. Все территориальные потери Украины он уже сваливает на команду Байдена. Кроме того, Трамп собирается расследовать, куда конкретно и насколько эффективно были потрачены все американские средства, выделенные Украине.

Все это тревожит команду Байдена, которая потому и усилила снабжение Украины оружием перед самым своим уходом. По той же причине, дабы осложнить реализацию инициатив команды Трампа, администрация Байдена и спешит с подписанием документа о стратегическом партнерстве между США и Арменией. Байден и его команда чувствуют себя проигравшими на Южном Кавказе.

Достаточно вспомнить, что Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность в полном объеме, осуществив блестящую антитеррористическую операцию в Карабахском регионе нашей страны, именно в период президентства Байдена. Белый дом никак не смог помешать этому. Таким образом, были сорваны все его планы по дальнейшему давлению на официальный Баку через неурегулированность армяно-азербайджанского конфликта.

Кроме того, официальный Баку добился отстранения всех возможных "посредников" в своих переговорах с армянской стороной. В том числе и американских. Диалог между Баку и Ереваном протекает в двустороннем формате. Плюс, руководство Армении уже заявило о готовности официально отказаться от услуг Минской группы ОБСЕ. Ну и наконец, команда Байдена видит, что команда Трампа признает усиливающуюся и все более значимую роль Турции в регионе и в мире. Что, ясное дело, повышает и важность Азербайджана в глазах команды Трампа.

Исходя из всего этого, и действует команда Байдена. Но их планы обречены на провал. Потому, что подписание в столь авральном режиме американо-армянского договора о стратегическом партнерстве не помешает реализации планов, которые вынашивают Дональд Трамп и его команда. Разве что в Ереване будет кратковременная эйфория, которая рассосется совсем скоро, сменившись привычными стенаниями по поводу того, что Армению опять "предали". Только на сей раз в "предательстве" будут обвинять не Россию, а США.