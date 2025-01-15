В Карсе пройдут азербайджано-турецкие военные учения

В рамках подготовки к совместным учениям "Зимние учения-2025", которые пройдут в турецком городе Карс в соответствии с подписанным между Азербайджаном и Турцией соглашением о военном сотрудничестве, состоялась церемония обмена государственными флагами двух стран.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии совершил марш-поход из города Нахчыван через погранично-пропускной пункт Садарак к мосту "Умид" над рекой Араз. В то же время знаменный взвод Вооруженных Сил Турецкой Республики совершил марш-поход из города Карс к месту проведения церемонии.

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции на мосту "Умид" состоялась церемония обмена государственными флагами двух стран.

Выступивший на мероприятии по случаю отправки на место учений личного состава и военной техники, которые будут задействованы в учениях, командующий Отдельной общевойсковой армии генерал-майор Кянан Сеидов рассказал о важности совместных военных учений и пожелал успехов участникам учений.

После мероприятия подразделения, которые будут задействованы в учениях, отбыли из города Нахчыван.

Согласно плану учений, военнослужащие выполнят различные учебно-боевые задачи в населенных пунктах и на местности со сложным рельефом в снежно-морозную погоду.