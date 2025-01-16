Премьер Грузии прибудет с визитом в Азербайджан

17 января премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит с визитом Азербайджан.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба правительства Грузии.

Отмечается, что в рамках визита в Баку состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном под руководством премьер-министров двух стран.

В заседании комиссии примут участие члены правительств двух стран.

В состав делегации Грузии во главе с премьер-министром входят первый заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Давит Сонгулашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.