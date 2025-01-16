Азербайджан и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обсудили предстоящую работу в области транспорта и ИКТ.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем, который находится с визитом в Азербайджане.

На встрече были обсуждены предстоящие работы в сфере транспорта и ИКТ в рамках председательства Азербайджана в организации.

Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества, связанным с проведением соответствующих мероприятий и реализацией проектов.