https://news.day.az/politics/1723378.html Рашад Набиев встретился с генеральным секретарем СВМДА Азербайджан и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обсудили предстоящую работу в области транспорта и ИКТ. Об этом сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта.
Рашад Набиев встретился с генеральным секретарем СВМДА
Азербайджан и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обсудили предстоящую работу в области транспорта и ИКТ.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта.
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем, который находится с визитом в Азербайджане.
На встрече были обсуждены предстоящие работы в сфере транспорта и ИКТ в рамках председательства Азербайджана в организации.
Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества, связанным с проведением соответствующих мероприятий и реализацией проектов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре