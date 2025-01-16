Азербайджан и Грузия проводят политику в соответствии со своими национальными интересами.

Как сообщает Day.Az , об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Он отметил, что попытки некоторых крупных государств вмешиваться во внутренние дела независимых и суверенных государств - не новая тенденция, и можно сказать, что эти попытки никогда не были такими масштабными и агрессивными, как сейчас.

"Азербайджан и Грузия проводят политику в соответствии со своими национальными интересами, а не под диктовку каких-то больших государств. И в этом случае они выбираются в качестве мишени. В их отношении в качестве инструмента проводятся различные процессы. Такое международное мероприятие, как COP29, было превращено ими в повод для грязных нападок на Азербайджан", - сказал министр.