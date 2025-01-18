В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о после США Азербайджане Марке Либби.

Day.Az представляет публикацию:

Завершающий свою миссию посла США в Азербайджане Марк Либби решил опубликовать письмо-прощание со страной - но в итоге получилась какая-то непонятная писанина.

Нагородил Либби так, что даже непонятно, к чему вообще такие прощания. Каким он был послом - серым, невнятным и почти незаметным - таким и получилось его прощание. Что говорить, если человек черным по белому пишет, что американо-азербайджанское сотрудничество "длится до СОР29"?

Если и были сложности в отношениях Баку и Вашингтона в последние годы, то они были заслугой администрации демократов, но это уже совсем другая история. Увлекшись привычными для дипломата многослойными словесными конструкциями, Либби написал много слов, но по сути так ничего и не сказал. Каким, например, был вклад посла Либби в развитие сотрудничества между США и Азербайджаном?

Да никаким.

"Каким был мой вклад? Да никаким" - вот так, в пару слов можно было бы ужать прощальное послание Либби. А его демагогия на полторы страницы больше похожа на попытку в последний раз снова привлечь внимание к себе.