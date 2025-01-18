Уходя - уходи. Прощальное письмо Марку Либби
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о после США Азербайджане Марке Либби.
Day.Az представляет публикацию:
Завершающий свою миссию посла США в Азербайджане Марк Либби решил опубликовать письмо-прощание со страной - но в итоге получилась какая-то непонятная писанина.
Нагородил Либби так, что даже непонятно, к чему вообще такие прощания. Каким он был послом - серым, невнятным и почти незаметным - таким и получилось его прощание. Что говорить, если человек черным по белому пишет, что американо-азербайджанское сотрудничество "длится до СОР29"?
Если и были сложности в отношениях Баку и Вашингтона в последние годы, то они были заслугой администрации демократов, но это уже совсем другая история. Увлекшись привычными для дипломата многослойными словесными конструкциями, Либби написал много слов, но по сути так ничего и не сказал. Каким, например, был вклад посла Либби в развитие сотрудничества между США и Азербайджаном?
Да никаким.
"Каким был мой вклад? Да никаким" - вот так, в пару слов можно было бы ужать прощальное послание Либби. А его демагогия на полторы страницы больше похожа на попытку в последний раз снова привлечь внимание к себе.
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