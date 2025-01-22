Рахман Мустафаев и глава МВД России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Сегодня министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев встретился с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Москве, в ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы взаимодействия между двумя странами в сфере внутренних дел.

Стороны выразили удовлетворение ходом сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сферах борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной оргпреступностью, незаконным оборотом наркотических средств, а также в сфере приграничного сотрудничества.

Было подчеркнуто важное значение координации усилий двух стран в миграционной сфере.