https://news.day.az/politics/1724694.html Рахман Мустафаев и глава МВД России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Сегодня министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев встретился с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым. Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Москве, в ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы взаимодействия между двумя странами в сфере внутренних дел.
Рахман Мустафаев и глава МВД России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Сегодня министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев встретился с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым.
Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Москве, в ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы взаимодействия между двумя странами в сфере внутренних дел.
Стороны выразили удовлетворение ходом сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сферах борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной оргпреступностью, незаконным оборотом наркотических средств, а также в сфере приграничного сотрудничества.
Было подчеркнуто важное значение координации усилий двух стран в миграционной сфере.
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