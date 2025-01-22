Иран и Азербайджан обсудили всестороннее развитие отношений

В центре внимания остается всестороннее развитие двусторонних отношений между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан в Тегеране 22 января на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

По словам Ахмадиана, особое внимание также уделяется сотрудничеству в банковской сфере. Он подчеркнул важность координации и сотрудничества между различными структурами двух стран для дальнейшего развития отношений.

На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся ситуации на Южном Кавказе.

Отметим, что 21 января в Тегеране началось двухдневное 16-е заседание совместной экономической комиссии Иран-Азербайджан.