Автор: Мехти Ахмедзаде

1 декабря 2024 года Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, официально заняла должность верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту старика Жозепа Борреля. С момента своего назначения на должность Каллас активно занимается укреплением внешней политики ЕС, которую провалил недотёпа Боррель, и уже запланировала то, что ни разу не сделал ее предшественник - совершить визит на Южный Кавказ.

В её повестке находится российско-украинский вопрос, вопрос снижения зависимости Европы от Китая, особенно в стратегических секторах, таких как технологии, инфраструктура и другие. Каллас призывает к диверсификации поставок и укреплению сотрудничества с другими азиатскими странами. Кроме того, она активно работает над консолидацией позиций стран-членов ЕС по внешнеполитическим вопросам и стремится реформировать систему принятия решений в этой области, предлагая заменить принцип единогласия на квалифицированное большинство, что должно повысить оперативность реакции ЕС на международные кризисы. Все эти инициативы отражают её желание укрепить единство Европейского союза, сделать его более независимым в экономическом и политическом плане.

Теперь же стало известно, что Каллас посетит регион Южного Кавказа, что, особо подчеркнем, ни разу не сделал недотёпа Боррель. В феврале 2024 года сообщалось о его намерении совершить визит в Армению, однако точная дата не была так и определена. Ну, а про Азербайджан двуличный дипломат вообще не вспоминал.

Последний его год на посту запомнился рядом критических ситуаций, которые стали неудачей для европейской дипломатии. В апреле 2024 года Боррель публично признал свои провалы, отметив, что отсутствие единства среди стран-членов привело к ухудшению отношений с арабским миром, а также с многими странами Африки, Латинской Америки и Азии. Он подчеркнул, что разногласия внутри ЕС дорого обошлись объединению, особенно в контексте неспособности эффективно реагировать на кризисы, такие как конфликт в секторе Газа. Кроме того, по глупости, он испортил отношения с Азербайджаном, отойдя от позиции нейтралитета в вопросе новых реалий на Южном Кавказе.

Как результат, критика в его адрес (не только из Баку, но из самой Европы) начала только расти, поставив под сомнение эффективность его руководства европейской дипломатией, что и привело к избранию Каллас, которая, в отличие от глупого Борреля, с самого начала своего назначения демонстрирует новый подход к решению внешнеполитических задач. Её визит в регион Южного Кавказа, в частности, в Азербайджан, символизирует важный шаг в восстановлении доверия ЕС в этом стратегически важном регионе.

Визит Каллас может открыть новые возможности для взаимодействия. Её программа, вероятно, будет сосредоточена на обсуждении ключевых вопросов региональной стабильности, мира и сотрудничества.

Европейский союз видит Южный Кавказ как важный регион, играющий значительную роль в вопросах стабильности, энергетической безопасности и торговых связей. Визит на Южный Кавказ, который так и не удосужился совершить Боррель, хочется рассматривать как сигнал о том, что Евродипломатия готова исправлять ошибки прошлого. Это особенно важно в условиях сложной геополитической ситуации, где Южный Кавказ играет ключевую роль как с точки зрения энергетической безопасности, так и торговых маршрутов.

Каллас, в отличие от своего предшественника, пока что демонстрирует способность не только выстраивать диалог, но и добиваться конкретных результатов. Её стремление к укреплению единства в Европейском союзе и её практический подход к внешнеполитическим вопросам создают ожидания значительных изменений. Смотри и учись, недотёпа Боррель, как нужно было работать на этом посту.