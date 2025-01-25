Во Франции винят Азербайджан в своих бедах

Автор: Мехти Ахмедзаде

Экс-премьер Франции Габриэль Атталь, который, так и не смог удержаться долго на своем посту, как и пришедшие ему на замену премьеры, кажется, заскучал от безделья и решил вновь погавкать что-то против Азербайджана.

Пытаясь вернуться в политическую повестку, он обвиняет Баку, внимание, в "преступных действиях", "подстрекательстве к насилию", "дестабилизации" и "прямом вмешательстве во внутренние дела Франции". В качестве примера он указывает на процессы, происходящие в Нумеа, Новой Каледонии и других т.н. "заморских территориях", где якобы под влиянием Азербайджана начались восстания, а местные силы "оскорбляют французских жандармов".

Все это при том, что Азербайджан просто стоит в стороне с попкорном и наблюдает, как Париж закапывает сам себя.

По мнению Атталя, Франция и Европа должны дать решительный ответ, потому как действия Азербайджана "угрожают территориальной целостности Франции и основным европейским ценностям". Он призывает к единодушному осуждению и суровым мерам против Баку. В числе прочего, озвучиваются намёки на возможные санкции и международное давление со стороны Парижа и его союзников.

Чья бы корова мычала. Причем здесь Азербайджан? Все, что происходит в Африке - это результат преступных действий Парижа, который в ХХI веке проводит колониальную политику. Ведь очевидно, что проблемы за морем не вчера начались и связаны с просчётами самой официальной власти, чем с "рукой" Азербайджана, расположенного за десятки тысяч километров.

Сами виноваты в том, что происходит, а теперь пытаются спихнуть свои ошибки на Баку, который, французские политики считают удобным "виновником" всех бед. Подобный бред только демонстрирует непоследовательность французской политики. В Новой Каледонии, как и во многих других "заморских территориях" Франции, остаются нерешёнными важнейшие вопросы, связанные с правами местного населения, социальным неравенством и историческим наследием колониализма.

На себя, в зеркало посмотрите. Детский сад, а не страна...